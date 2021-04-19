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BM ortaklığı ile yenilenen iki park hizmete açıldı

Kahramanmaraş’ta Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığı ile onarımı yapılıp yenilenen iki park hizmete açıldı.

Kahramanmaraş'ta Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığı ile onarımı yapılıp yenilenen iki park hizmete açıldı.


Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Kahramanmaraş Ofisi ile iş birliği yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesinde bulunan Namık Kemal ve Karasu parklarını yenileyerek hizmete sundu.


Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan iki parkı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte modernize ettiklerini belirterek, "Bu parklarımızın fonlanması Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilmektedir. Park ve bahçe konusunda çok önemli yatırımlarımız var. Bu iki parkımızda bu kaynakla yenilenerek Kahramanmaraşımıza ve ilçemize hizmet verecek” dedi.

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