Kahramanmaraş'ta bir hastanın böbreğinden 3 santimlik tümör çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan fabrika işçisi Mustafa Yıldız, iş yerindeyken bir anda rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonunda böbreğinde tümör olduğu belirlenen Yıldız, hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası genç hastanın böbreğinden 3 santimlik tümör çıkarıldı.

Tümörün böbrekten ayrı olarak çıkarıldığı ve hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Vatan Hastanesi Üroloji Doktoru Opr. Dr. Mustafa Eren, “Hastamız acil servise başka bir rahatsızlığı nedeniyle müracaat ediyor ve inceleme sonrasında sol böbrekte kitle tespit ediliyor. Bizim polikliniğimize yönlendiriliyor ve hastamızın MR (emar) görüntülemesinde sol böbrekte 3 santimlik bir kitle tespit ediliyor ve hastanın ameliyat olması gerektiği belirtiliyor. Ameliyatı kabul edilen hasta ameliyat sonrası sağlığına kavuştu" dedi.

Bu rahatsızlığın sık görüldüğünü belirten Dr. Eren, "Bu tür hastalıklarda tümörün büyüklüğü önemli. Tedavinin belirlenmesinde önemli. Hatta iki gün önce sadece böbreğin geri kalan kısmını koruduk. Bu hasta için de büyük bir şans, daha sonraki hayatında tek böbrekli kalmamasını sağladık. Başka bir böbrekte de tümör çıkarsa bu da koruyucu amaçlı yapmış olduk. Hastamız ikinci gününde gayet iyi ve Allah'tan sıkıntı olmazsa taburcusunu da yapacağız. Bu yöntem çoğu yerde uygulanmamaktadır ve büyük sağlık kuruluşlarında yapılıyor. Biz de hastanemizde bu yöntemi uygulayıp hastalarımızı sağlığına kavuşturmaktayız” diye konuştu.

Sağlığına kavuştuğu için teşekkür eden hasta Mustafa Yıldız ise, “Fabrikada çalışırken bir anda rahatsızlandım ve sürekli olan bir rahatsızlık değildi. Acil servisten giriş yaptık ve ameliyatı önerdi doktor. Yapılan başarılı operasyonla sağlığıma kavuştum” dedi.