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Boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ta polis, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaptı.

Kahramanmaraş'ta polis, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaptı.


Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor. Polis, boşalan cadde ve sokakları havadan drone ile takip ediyor. Kentin bazı kavşak ve yollarında gün boyu uygulama yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin belge ve kimliklerini de sorguluyor. İzin belgesiz sokağa çıkan ve gezenlere ise cezai işlem uygulanıyor.

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