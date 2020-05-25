İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boş sokaklar köpeklere kaldı

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar köpeklere kaldı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar köpeklere kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalırken sokaklar da boşaldı. Boşalan cadde, bulvar ve sokaklar ise hayvanlara kaldı. Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarındaki sokak hayvanları, kimsenin olmadığı sokaklarda görüntülenirken, bazı vatandaşlar tarafından beslendi.


Toplu halde gezinti yapan köpekler, sessiz ve sakin sokakların keyfini çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.