Bu atölyelerde el becerilerini geliştiriyorlar

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik düzenlenen İleri Yaş Atölyeleri'nde eğitimler sürüyor.

Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş olmak üzere toplamda 4 branşta verilen eğitimlerle yaşlı vatandaşların bilişsel yönlerinin geliştirilip, günlük yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimlerde birçok sosyal kazanım elde eden ulu çınarlar, “Çini ve Seramik” atölyesinde ürettiği eserlerle gençlere adeta taş çıkarıyor. Atölyeyi süsleyen birçok materyali üreten yaşlılar, aldıkları eğitimle Kahramanmaraş'ın antik kenti “Germanicia” mozaiklerinden örnekleri de kil tabletlere işliyorlar.