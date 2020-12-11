Bu çiftin hayatı görenleri şaşırtıyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında yürekleri burkan bir hayat hikayesi yaşanıyor. 10 yıl önce çocukları kaybolduktan sonra birbirlerine küsen çiftten Hüseyin Sarıca çınar kovuğunda, eşi ise toprak evde korkuluklar arasında yaşam mücadelesi veriyor.

Göksun'a 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçamurlu Mahallesi, Payamlı kırsalında 65 yaşındaki Hüseyin Sarıca ile 54 yaşındaki Güldane Sarıca çiftinin zorlu yaşamı, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Sarıca çiftinin 3 çocuğundan birisi yıllardır kayıp ve anne 10 yıldır gözyaşı döküyor. 10 yıl önce kırsaldan ilçeye giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan evlatları için başvurmadıkları makam kalmayan çift, çocuklarının kaybolmasında birbirlerini suçlayıp küstü. Bu yüzden Hüseyin Sarıca, çınar ağacı kovuğunda, eşi de toprak evde yaşamaya başladı.

Güldane Sarıca, evladının acısını unutabilmek için kendisini ev işlerine ve korkuluk yapmaya adadı. Cödden Vadisinden gelen domuzlara karşı bahçelerini ve kendilerini korumak için bulundukları yere bostan korkulukları yerleştirdi.

Çiftçilik yapan çiftin elektrik ve telefonu bulunmazken, zor yaşam şartları arasında hayat mücadelesi veriyor.

Çınar kovuğunda yaşadığını ve zor olduğunu anlatan Hüseyin Sarıca, “Biz çocukluktan beri buradayız, kış mevsiminde kar yağdığında kepçe buraları açıyor. Önceden küçükbaş hayvanlarımız vardı ve şu anda onlar da yok. Tarlalarımız ormana verildi. Eşim bana yorgan ve battaniye gibi şeyler vermez ben alırım. Bu ağaç evde yaşarım” dedi.

Güldane Sarıca ise, “Burada yaşamak çok zor, yiyecek ve içecek yok çok perişansın, kendi kapını açan yok ve arayıp soran yok. Hep ağlıyorum, çocuklarım vardı gittiler” diye konuştu.