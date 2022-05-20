Bu karaçam 18 dünya olayına tanıklık etti

Kahramanmaraş'ta 18 dünya olayına tanıklık ettikten sonra kesilen 550 yaşındaki karaçam ağacının kütüğü, Orman Bölge Müdürlüğü kampüsünde sergileniyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Büyükçamurlu Mahallesi'nde 550 yaşındaki 150 cm çapındaki karaçam ağacı, 1453 İstanbul'un fethi, 1477 Kırım'ın fethi, 1507 ABD'nin keşfi, 1515 Tunadağı Savaşı, 1517 Mısır Seferi, 1519-1522 Macella'nın dünyayı dolaşması, 1520-1566 Kanuni devri, 1538 Preveze Deniz Savaşı, 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması, 1718-1730 Lale Devri, 1789 Fransız İhtilali, 1826 Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması, 1909-31 Mart Olayı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı, 1920 TBMM'nin açılmasını gördükten sonra 1969 yılında kesildi. Tarihe tanıklık eden ağacın kütüğü şimdi Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ana kampüsünde sergileniyor.

Orman İşletme Şefi Durdu Mehmet Akpınar, karaçam ağacının ömrünü tamamladığı için kesildiğini belirterek, "Bizim için en farklı yanı ise yaklaşık 550 yaşında olması ve dünya tarihine tanıklık ettiği birçok olay var. Bunlardan en önemlisi 1453 yılında İstanbul'un fethi, Kırım'ın fethi, Amerika'nın keşfi, Birinci Dünya Savaşı gibi birçok tarihi olaya tanıklık etmiştir. Bu ağaç kesildikten sonra bir bölümünü özel koruyucu maddeler ve koruyucu önlemler alarak sergiliyoruz” dedi.

Karaçam ağacının özellikleri

Dünya üzerinde yaklaşık 100 çeşit çam türü bulunurken, Türkiye'de ise 5 çeşit çam ağacı bulunuyor. Bunlar Halep çamı, İran çamı, kızılçam, sarıçam ve karaçam olarak ayrılıyor. Karaçam tüm toprak türlerine uyum sağlayabilen ve oldukça dayanıklı bir ağaç türüdür. Karaçam ağacı dört mevsim yapraklarını dökmez ve aynı yeşil görüntüsünü korur. Oldukça uzun ömürlü olan karaçamlar 1000 yıla yakın yaşayabilmektedir. Hava değişimlerine ve zor iklim koşullarına karşı oldukça dayanıklı olan bu ağaçlar, kuraklıktan da etkilenmezler. Kahramanmaraş'ın topografik yapısına uyum sağlayan karaçam ağaçları, yörede "Göksun çamı" olarak da biliniyor.