Bu kasapta et değil tarih kokuyor

Kahramanmaraş'ta Yörükler tarafından işletilen kasaplı et lokantası, içinde yer alan nostaljik araçlarla geçmişin izlerini geleceğe taşıyor.

Onikişubat ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan nostaljik kasapta Yörüklere ait geçmiş yıllarda kullanılmış eski eşyalar bulunuyor. Müşterilerin tarihi ortamlarda oturup yemek yemeleri için hazırlanan kasaplı lokanda, eski halılardan radyolara kadar Yörüklere ait araç ve gereçler yer alıyor.

Yörük kültürlerini yaşatmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen iş yeri sahibi Halil Kelebek, “60 ve 70'li yıllardan kalan halılar, heybeler ve çeşitli gereçler bulunuyor. Bizim yöreye ve Yörüklere ait ürünler var iş yerimizde. İş yerimizde yemek yiyen insanların tepkileri çok olumlu oluyor. Bizim amacımız da hem kültürümüzü yaşatmak, hem de misafirlerimize farklı bir hava oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık” diye konuştu.