Bu kolilerde tebessüm var

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan'a özel olarak düzenlenen “Bir Koli Tebessüm Kampanyası” kapsamında içerisinde çeşitli hediyelerin yer aldığı 400 koli öğrencilere ulaştırıldı.

Ankara'da yaşayan Kahramanmaraşlı gençler tarafından oluşturulan Genç Kahramanmaraşlılar Platformu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘Bir Koli Tebessüm' projesi düzenledi. Projede, içerisinde kalemden deftere silgiden boyaya çeşitli kırtasiye malzemeleri, çocukların zeka gelişimleri için satranç seti, zeka küpü, hobi malzemeleri, sanat materyalleri ve TÜBİTAK Bilim Çocuk dergilerinin de yer aldığı hediye kolileri öğrencilere verildi.

Çocuklara hitaben, Genç Kahramanmaraşlılar Platformu Kurucular Kurulu üyeleri tarafından yazılmış olan mektup da hediye kolileri içerisinde yerini aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların masum yüzlerinde ufak bir tebessüm olmak ve onların güzel yüreklerine dokunmak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını belirten Platform Başkanı Ecerkale, “Başlattığımız bu kampanyada 400 hediye kolisi hazırladık. Bu kolileri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile tamamı birleştirilmiş sınıflardan oluşan, Afşin Ördek İlkokulu, Andırın Boztopraklı İlkokulu, Çağlayancerit Kale Köyü Cemalobası İlkokulu, Dulkadiroğlu Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Ekinözü Kabaktepe Çayobası İlkokulu, Elbistan Karamağra İlkokulu, Göksun Karadut Ağıl İlkokulu, Nurhak Barış İlkokulu, Onikişubat Maksutlar Dönükler İlkokulu, Pazarcık Göynük İlkokulu, Türkoğlu Yenipınar İlkokulu öğrencilerine ulaştırdık. Çocuklarımızın bayramlarını tekraren kutlarken onların bu bayramı mutlu bir şekilde karşılamasına destek olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Hediyelerin dağıtımına Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Çetin, Genç Kahramanmaraşlılar Platformu Kurucu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale, Başkan Yardımcısı Talat Giray Kayıran, Kurucu Üyeler Mevlüt Döndüoğlu, Şahin Akdeniz ve Serkan Sağır katıldı.