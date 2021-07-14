Bu mahallede yılda 5 bin bıçak üretiliyor

Kahramanmaraş'ta bıçağın kalbi olarak bilinen Hartlap Mahallesi'nde, yılda 5 bin adet bıçak üretiliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçı esnafı talebi karşılamak için fazla mesai yapıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle Kahramanmaraş'taki bıçakçı esnafının yoğun mesaisi devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nin en önemli geçim kaynağı arasında bulunan bıçakçılığın geçmişi yüzyıllara dayanıyor. Yaklaşık 2 bin nüfusun yaşadığı kırsal mahallede yılda 5 bin adet bıçak üretiliyor. Günlük her bir işletmede günlük 150 adet bıçak üretilirken, kullanılan malzeme ve ustaların el işçiliği ile kaliteli kurban bıçağı ortaya çıkıyor.

Bıçak ustası Mehmet Çelik, “Nesilden nesile devam eden bıçak üretiyoruz. Mutfak, bahçe ve kurban bıçakları yapıyoruz. Türkiye'nin tüm şehirlerine gönderiyoruz. Burada çeşitli demir ve çubuklardan bıçaklar elde ediyoruz ve günlük bu iş yerimizde 150 adet bıçak çıkarıyoruz” dedi.

Bıçakçılık mesleğine 6'ncı kuşak olarak devam ettiklerini söyleyen Ökkeş Çelik ise, “Bundan sonra da gelen nesillere mesleğimizi en güzel şekilde bırakmayı umut ediyoruz. Atölyemizde üretimimiz 12 ay devam ediyor ama Kurban Bayramı nedeniyle biraz daha yoğun geçiyor. 2 bin kişinin yaşadığı yerde biz yıllık olarak 50 bin civarında bıçak üretimi yapıyoruz” dedi.

Bıçak üreticisi Bahaettin Çelik de, “1876 yılında başlayan demircilik mesleğimiz 1890'lardan sonra bıçakçılığa dönüşmüştür. Ökkeş çelik markası oluşmaya başlamıştır. Son yıllarda yapılan girişimlerle de coğrafi tescilli işaret belgesini almıştır” diye konuştu.

İş yerinde devasa büyüklükte bıçak yaptıklarını ve yapılan bıçakla Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeyi hedeflediklerini söyleyen Bahaettin Çelik, “Bıçağın uzunluğu 3 metre 300 santimetre, 97 kilogram. Bir buçuk aylık gibi bir zamanımızı aldı. Marangozu sapı ve işlemesi gibi çeşitli ustalarımızın da desteği ile hazırladık. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunmayı düşündük ancak bundan büyük bir bıçak yapım aşaması oluşur diye başvurmadık. Ancak şuanda onun için çalışmalar da yapıyoruz. 2023'e kadar Expo'ya kadar bu çalışmayı yapacağız ve hedefimiz Guinness Rekorlar Kitabı'na girmektir. Hartlaplı ustalar bıçak yapımında kendilerine has tekniklerini geleneksel olarak usta çırak ilişkisi içinde babadan oğula aktararak sürdürüyor. Sap kısmında kullanılan manda boynuzu, koçboynuzu, keçiboynuzu, şimşir ağacı geleneksel olarak kullanılırken, elde edilen ürünler Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.