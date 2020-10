Bu merkezde 4 bin sokak hayvanı korunup tedavi edildi

Kahramanmaraş'taki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezinde kedi, köpek, kuş gibi yaklaşık 4 bin hayvanın korunma ve tedavisi yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan barınağı, 7 gün 24 saat hizmet sunuyor. Alo 153 hattı ile ihbarların değerlendirildiği merkezde farklı türde hayvanlar barınıyor, tedavisi tamamlananlar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, belediye olarak sokak hayvanlarına özel bakım ve barınma hizmeti sunduklarını kimisini doğaya, kimisini de sahiplenmek isteyene teslim ettiklerini söyledi.

Canlıların her an yanlarında olduklarını ifade eden Çetinkaya, “7/24 esasına göre çalışan barınağımızda aynı zamanda sokak hayvanlarımızın tedavileri de yapılmakta. Alo 153 hattı ile şehrimizin her köşesinden gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz. 2020 yılı içerisinde 4 bin sokak hayvanının bakım ve tedavileri yapıldı. Şehrimiz geneline kulübeler ve beslenme odakları yerleştirdik. Kış aylarında da doğada mama bırakma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 365 gün tüm can dostlarımızın yanındayız" diye konuştu.