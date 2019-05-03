Bu okulda öğrenciler yaşayarak öğreniyor

Kahramanmaraş'ta unutulmaya yüz tutmuş ve unutulmuş meslek dalları ortaokul öğrencileri tarafından okula taşınarak yaşatılıyor.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Fatmalı Ortaokulu'nda gerçekleşen '2023 Eğitim Vizyon Projeleri' kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan 4 çalışma sergilendi.

Öğrencilerin hazırladığı dene'ME' isimli çalışmada, hamur ile ekmek, ahşap yayıkta yoğurt ve ayran hazırladı. İkinci çalışmada ise, unutulmaya yüz tutmuş meslek dalları arasında yer alan Maraş Hartlap bıçağı, Maraş ahşap sandık ve oymacılık gibi ürünler hazırlandı.

‘Şehit Alparslan Koca Uygulama Bahçesi' adı verilen çalışma kapsamında da öğrenciler bahçede, tavuk ve güvercin bakımından domates, biber ve patlıcan yetiştiriciliği ile ilgili zirai çalışma yaptı. ‘Zaman tüneli' ismi verilen son çalışmada ise, ilk insanların duvar resimlerinden çağımıza dek gelen önemli olaylar kumaş bezlere resmedildi.

Fatmalı Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Proje Sorumlu Koordinatörü Mahmut Avcı, “Tamamı öğrencilerin çabasıyla şekillenen çalışmalarda hem okula, hem de kendi iç dünyalarına bakış açıları değişti. Öğrenciler yetenekleriyle emeğin değerini kavradılar. Hayatın sadece sınıfta işlenen dersten ibaret olmadığını yaşayarak öğrendiler. Tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Okul müdürü Mehmet Gökkız ise milli eğitim camiasına, velilere ve çalışmalarda emek gösteren öğrencilere teşekkür etti.