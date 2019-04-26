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Bu otomobilden sağ çıktı

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı.

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan ve hurdaya dönen otomobilden sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Ahir Dağı'ndan Çamlık Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 06 HB 3874 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Saçaklızade Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan ve bir ağaca çarparak durabilen otomobilde sürücü Mustafa K. kazayı yara almadan atlattı.


Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden çıkarılırken, sürücü Mustafa K. önlem maksadıyla hastaneye sevk edildi.

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