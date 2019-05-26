Bu otomobilden sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesine bağlı Selimiye Mahallesi üzerinde Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak ancak durabildi. Kazada hurdaya sönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte A.A (28), A.A(2), Ö.A(3), Ö.A(30) ile Ş.A (2) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.