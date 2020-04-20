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Bu polisin maske uyarısına itiraz eden olmadı

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, sürücüleri maske takmaları konusunda nazik bir şekilde uyarıyor.

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, sürücüleri maske takmaları konusunda nazik bir şekilde uyarıyor.


Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri kentin önemli noktalarında uygulamalar yapıyor. Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda ikazlarda bulunurken, sürücülere de maske kullanmalarıyla ilgili uyarılar yapıyor. Polis, sürücüleri ve araç içindekileri maske takmalarının neden gerektiğini kibarca anlatıp uyarıyor.


Özellikle sürücüleri uyaran polis memuru, “Hem kendi, hem de yanınızdakinin sağlığı için maskenizi takar mısınız? İyi yolculuklar” diyerek vatandaşları uyarıyor.

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