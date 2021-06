Bu tayın alnında kalbi var

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir hafta önce doğan küçük tayın alnının ortasında kalp işareti görenlerin ilgisini çekiyor.

Göksun'a bağlı Karaahmet Mahallesi'nde yetiştirilen yarış atlarının arasında bulunan ve bir hafta önce doğan küçük tayın tam alnının ortasında kalp işareti görenleri hayrete düşürüyor.

Küçük tayın alnının ortasında kalp işaretinin gördüğünde hayrete düşüğünü söyleyen at çiftliğinin sahibi Nusret Balkaroğlu, “Uzun yıllardan beri at yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Safkan Arap atı ile İngiliz yarış atlarını yetiştiriyoruz. Bin dönümlük bu çiftlikte şampiyon adayı taylar çekirdekten özenle yetiştirilip yarışlara hazırlıyoruz. Şuan sahada 12 atımız koşmaktadır. Atlarımızı satmıyoruz, kendimiz yarıştırıyoruz. 1600 rakımda atlarımızın ciğerleri büyümekte, bir at içinde ciğerinin büyük olması yarış kazanmada en önemli etkenlerdendir. Atlarımızın ülkemizde ve yurt dışında şampiyon olmasının en önemli etkenlerinin de biri de Göksun'un havası ve suyudur. Çerkez olduğumuzdan dolayı at sevgimiz atalarımızdan geliyor. Beş kuşaktan beri at yetiştiriyoruz. Atlar insanın en yakın dostudur. Tayların doğuşlarından yarışmaya katılana kadar özenle ve itinayla ve bir bebek gibi büyütülüp, özel eğitimlerle yarışlara hazırlıyoruz" dedi.