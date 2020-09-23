İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulduğu parayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş’ta bir parkomat görevlisi yere bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta bir parkomat görevlisi yere bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette parkomat görevlisi Kurtuluş Kamaş, çalıştığı görev bölgesinde yerde 685 lira buldu. Paranın sahibini bulamayan Kamaş, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.


Çevrede çalışma başlatan zabıta ekipleri paranın sahibi Gülperi Bucak'ı tespit ederek ulaştı.


Parkomat görevlisi Kamaş, zabıta ekiplerinin eşliğinde parayı sahibine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.