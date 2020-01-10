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Bulduğu parayla iş kurmak için köfte makinesi almış

Kahramanmaraş’ta emekli öğretmenin yere düşürdüğü çantasını alıp içindeki paraları harcayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta emekli öğretmenin yere düşürdüğü çantasını alıp içindeki paraları harcayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki emekli öğretmen Seher D. polise müracaat ederek çantasını kaybettiğini söyledi. Çantada bir cep telefonu, 5 bin 500 lira para ve yarım altın olduğu öğrenilirken, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının gezdiği güzergahlarda güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceledi.


Polis, mağdur kadının düşürdüğü çantasını bir şahsın yerde görüp aldığını tespit etti. Çantayı alan şahsın, çantadaki parayı sayarak yoluna devam ettiği görüldü.


Polis ekipleri, onlarca kamera görüntüsünü inceledikten sonra şüpheli Adnan T.'yi (53) gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Adnan T. çantadaki telefonu sattığını, paranın da büyük kısmını harcadığını ve iş kurmak için köfte makinesi aldığını söylediği öğrenildi.


Zanlı sağlık raporunun alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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