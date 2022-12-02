Buluntu mazbatasını aldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığına seçilen Mustafa Buluntu, "İnşallah bu dakikadan sonra şehrimiz adına yapılması gereken tüm hizmetleri sorumluluk bilinci içinde yapmak zorundayız" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buluntu ve yönetim kurulu üyeleri İl Seçim Kurulu'na geldi. Burada mazbatasını teslim alan Buluntu, “Yönetim kurulu olarak seçim kurulundan mazbatamızı aldık” dedi.

Mazbatayı tüm üyelerimiz ve şehrimiz adına aldığını ifade eden Buluntu, “Bize oyu olsun olmasın birçok arkadaşımız vardı ve kuruluşumuz vardı. Bu bizim için çok büyük bir onur ve bu sorumluluğun bilincindeyiz. İnşallah bu dakikadan sonra şehrimiz adına yapılması gereken tüm hizmetleri sorumluluk bilinci içinde yapmak zorundayız. Şu anda ciddi anlamda ziyaretleri kabul ediyoruz ve hızlı yapmamız gereken hizmetler var özellikle enerji sahası ile ilgili. Bekleyen ıslah ve tekstil organize sanayi bölgelerimiz var. Ticaret ve Sanayi Odası artık 7 gün 24 saat çalışacak” dedi.