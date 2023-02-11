Büyük yıkım yaşanan Kahramanmaraş'ta bu binanın camları bile çatlamadı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezindeki Kahramanmaraş'ta Mimar ve Mühendisler Odası binası hiç zarar görmedi.

Kahramanmaraş depreminde yüzlerce bina yıkılırken, neredeyse hasar görmeyen bina kalmadı. Kahramanmaraş Mimar ve Mühendisler Odası binasının ise camları dahi çatlamadı. En küçük bir hasarın bile oluşmadığı bina yıkıntılar içerisinde dikkat çekti.

Kahramanmaraş Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı Yunus Emre Kaçırmaz, binalarının yeni yönetmeliklere uygun yapıldığını belirterek, “Binamız en son tekniklerle yapıldı. Kontrolleri çok düzgün ve sağlam yapıldı. 99 öncesi yapılan çok katlı binalar fazla yıkıldı. Güçlü kiriş zayıf kolon sistemi uygulanan binalar çok fazla yıkıldı. Artık mimarların, mühendislerin, jeologların atık zeminle binanın entegrasyonunu net bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bu net bir şekilde görüldü” dedi.

"Kağıt üzerinde mühendislik ve müteahhitlik bitiyor"

Kaçırmaz, şöyle devam etti: “Bu yıkımda meslektaşlarımızın yüzde yüz sorumluluğu yoktur diyemem ama sorumluluklarımız çok az vardır. Şöyle ki özellikle 2007-2012 döneminden sonraki yapılan binalar güncel yönetmeliklerle sıkı bir şekilde denetleniyor. Beton numuneleri ve demiri sağlam bir binaya mühendis de bir şey yapamıyor. Burada belki müteahhitlerin daha iyi denetlenmesi gerekiyor. Şeflerin şantiyelerde birebir durması gerekiyor. Bunlar artık açığa çıktı. Kağıt üstünde mühendislikler ve müteahhitlikler olmayacak artık.”

"Ağırlıkla 99 öncesi binalar yıkıldı"

Kaçırmaz, Kahramanmaraş'ta ağırlıkla 1999 öncesi yapılan binaların yıkıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “99 öncesi binaların hemen hemen hepsi yıkılmış. 2000-2001 yılında yapılan binalar ayakta. 99'un acısı taze olduğu için o dönem yapan arkadaşlar hassas davranmış. 2007-2010 aralığında bir yıkım var. 2017 yılından sonra yapılan binalarda ise çok yıkılan yok. Yıkılan bina çok az.”