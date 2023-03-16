Büyükelçi Landrut Kahramanmaraş'ta çadırda yaşayan vatandaşları ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Kahramanmaraş'ta çadırlar kalan vatandaşları ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, AB İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) Türkiye Başkanı Devrig Velly, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri Miray Akdağ, Politika uzmanı Deniz Can Akkaya ve ECHO Program uzmanı İlhan Güvel ile birlikte Kahramanmaraş'ta görüşmelerde bulundu ve saha ziyaretleri çerçevesinde çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, depremzedelerin sorunlarını dinledi, çocuklarla fotoğraf çektirdi.