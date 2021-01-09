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Büyükşehir Belediyesi'nden çevre temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki arazilerde temizlik çalışması başlattı.

Bölgelerdeki moloz ve çöpleri toplayan ekipler aynı zamanda yabani otların temizliğini de gerçekleştiriyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ana arter cadde ve bulvarlar üzerindeki boş arazilerde temizlik çalışması başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla bölgelerdeki moloz ve çöpler toplanıyor. Aynı zamanda yabani otların da temizliği yapılıyor. Konu ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların da hassasiyet göstermesinin istenildiği belirtildi.


Yapılan açıklamada, “İl genelinde başlattığımız temizlik çalışmalarında özellikle ana arterlerdeki boş arazilerde devam ediyoruz. Maalesef boş arazilerde kaçak moloz ve çöp dökümü gibi olaylarla karşılaşıyoruz. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgelerde moloz yığınları başta olmak üzere çöpler toplanıyor. Bölgeler yabani otlardan arındırılıyor. Çevre temizliği noktasında hemşehrilerimizden de hassasiyet bekliyoruz. Hemşehrilerimiz kaçak moloz dökümü gibi olaylarla karşılaştıklarında Alo 153 ihbar hattımızı arayabilirler” ifadeleri kullanıldı.

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