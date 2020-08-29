Büyükşehir, ilçelerin yolunu hem asfaltlıyor hem yeniliyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi Avkasrı (Avgasır) Mahallesinde sathi kaplama çalışmalarına başladı. Ekipler, Andırın yol ayrımından başlamak üzere Avkasrı Mahallesine ulaşımı sağlayan 8 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Yollarının sathi kaplama yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Avkasrı Mahallesi sakinleri, yazın tozdan kışın çamurdan kurtulduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

Ekipler, Bertiz Mahallelerini Ilıca Mahallesi ve Ekinözü İlçesine bağlayan yolun geri kalan 8 kilometrelik kısmında filler serim ve sıkıştırma çalışmalarının ardından sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Sathi kaplama çalışmalarının tamamlanması ile Bertiz Mahallelerinin Zeytin Ilıcası Kaplıcaları'na ve Ekinözü İçmeleri'ne ulaşımı daha rahat ve konforlu hale gelecek.