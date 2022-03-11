Büyükşehir karla mücadele mesaisinde

Ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürürken, şehir genelinde beklenen kar yağışı öncesi ana arterlerde, bulvarlarda ve kavşaklarda konumlandı. Bölgenin gözde kış turizm merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayan arterde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını sürdürüyor. Ayrıca Nurhak ve Göksun'da da yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkisini gösteren kış şartlarına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin yüksek kesimlerinde ve ilçelerimizde tekrar etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şehir merkezimizde de tekrardan etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı tüm araç ve personelimiz ana arter, bulvar, cadde ve sokaklarda konumlandı. Yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek her hangi bir aksamaya mahal vermemek için mesai mefhumu dinlemeksizin çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.