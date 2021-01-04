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Büyükşehirden ağaç bakımı, dezenfekte ve yol yapım çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarında şehir genelinde ağaç bakımı, yol yapım ve dezenfekte çalışması yaptı.


Sokağa çıkma yasaklarını fırsata çeviren ekipler boş kalan cadde, sokak ve meydanlarda ağaç bakımlarını gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Teras Kafe olarak bilinen tesislerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


Sarıçukur Grup Yolu, Mahir Ünal Bulvarı ve Türkoğlu - Osmaniye Düziçi grup yolunda çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından da Pazarcık Millet Bahçesi ile şehir genelinde mevsimlik çiçek dikim çalışmaları yapılıyor.

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