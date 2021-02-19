İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den ilaçlama ekiplerine eğitim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren ilaçlama ekiplerine eğitim verdi.

Bu kapsamda, ürünlerin daha etkin kullanımı ve olası kullanıcı kaynaklı çevre zararlarının engellenmesi hedefleniyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması için eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki personellere ve kamu ve özel sektörden onlarca “Biyosidal Ürün” operatörüne uzmanlar tarafından uygulamalı ve teknik eğitimler verildi. Her türden zararlı ve vektörlerle mücadelede kullanılan Biyosidal Ürünlerin etkin ve doğru kullanılması, süreçteki verimliliğin artması ve olası kullanıcı kaynaklı çevre sorunlarının engellenmesi adına önem taşıyor. Operatörlere, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 27 kapsamında verilen eğitimlerde, ürün kullanımı, atıkların bertarafı, etkin ve bilinçli kullanım ve koruyucu ekipmanlar anlatıldı. Eğitimlerde, uzmanlar tarafından Büyükşehir'e ait onlarca vektörle mücadele teknik ekipmanı uygulamalı olarak tanıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.