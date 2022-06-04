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Büyükşehir'den toz taşınımına müdahale

Kahramanmaraş’ta etkili olan toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için şehrin muhtelif yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için şehrin muhtelif yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.


Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından şehrin muhtelif yerlerinde cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda temizlik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Milli İrade Meydanı, Trabzon Caddesi, Demokrasi Meydanı ve Atatürk Meydanı yer aldı. Onlarca iş makinesi ve personelle gerçekleştirilen çalışmalarla kuvvetli rüzgârla birlikte etkisini artıran toz taşınımının yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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