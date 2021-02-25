Büyükşehir'e yılın ulaşım projesi ödülü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Online Trafik Yönetimi projesi ile Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu'nda “Yılın Ulaşım Projesi” ödülünü kazandı.

Ardahan Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yanı sıra Ardahan Valiliği, Ardahan Sanayi ve Ticaret Odası, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı gibi birçok kamu kurumunun işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu etkinliğinde komite tarafından değerlen projelere toplamda 27 kategoride verilen 34 ödül sahiplerini buldu. Projelere takdim edilen ödüller, sürdürülebilir, erişilebilir, yönetilebilir ve şeffaf uygulamaları çağrıştıran “Umut Işığı Ödülleri” temasıyla verildi. Büyükşehir bünyesinde Trafik Yönetim Merkezi kontrolörleri tarafından uygulanmakta olan sinyalizasyon sistemleri ve kamera destekli trafik planlamacılığı gibi bir dizi uygulamaları içeren projeyle kazanılan ödül, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör adına Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya'ya takdim edildi.

Alınan ödülün Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş'ımızı dünya standartlarında, metropollerde uygulanan erişilebilir ve sürdürülebilir uygulamalarla buluşturuyoruz. ‘Yol medeniyettir' ilkesiyle akıllı şehir projelerinin öncül adımlarının kontrollü ve iyi planlanmış bir trafik yönetiminden geçtiğini biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün, kent planlamacılığı ve belediyecilik alanındaki vizyonu ve inovatif projelerimizle bunu sağlamayı hedefliyoruz. Yılın Ulaşım Projesi ödülümüzün tüm Kahramanmaraş'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.