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Çaldığı televizyonu evine götüren zanlı yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir evin kapı kilidini kırarak içerideki televizyonu çalıp evine götüren zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir evin kapı kilidini kırarak içerideki televizyonu çalıp evine götüren zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü İsmet Paşa Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katındaki dairenin kapı kilidinin kırılarak içeride bulunan 102 ekran televizyonun kumandasıyla birlikte çalınması üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri bölgede çalışma yaptı.


Yapılan araştırma sonrasında olayı 24 yaşındaki Alparslan E.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsı yakalarken, çok sayıda suç kaydı olan zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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