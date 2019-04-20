Çaldıkları elektrik trafosu ile birlikte yakalandılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde elektrik trafosu çalan 3 kişi, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolunun Ekinözü ilçesi kavşağında uygulama yapan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasını fark edince tali yola giren bir kamyonetin durumundan şüphelendi. Devriye ekipleri, tali yola giren kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasında 1 adet elektrik trafosu bulundu. Jandarma, kamyonette bulunan E.E. (33), S.M.D. (19) ve A.A. (21) isimli şahısları gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, buradaki sorgularında söz konusu trafoyu Afşin ilçesine bağlı Erçene Mahallesi'nden çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, olayda kullandıkları araç ve çaldıkları trafo ile birlikte adli işlemlerinin yapılması için Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Trafo hırsızlığıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.