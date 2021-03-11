İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıkları keçiyi otomobil ile götürürken yakalandılar

Kahramanmaraş’ta bir ahırdan çaldıkları keçiyi otomobil ile götüren 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir ahırdan çaldıkları keçiyi otomobil ile götüren 3 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Y.C.S. (24) ve M.S. (25) küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada 1 adet küçükbaş hayvanın olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kaçtığı otomobili durdurdu. Otomobilde E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) çaldıkları keçi ile birlikte yakalandı.


Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.