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Çaldıkları minibüs ile kaza yaptılar

Kahramanmaraş’ta 18 yaşından küçük 4 kişi, çaldıkları minibüsün kaza yapması sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 18 yaşından küçük 4 kişi, çaldıkları minibüsün kaza yapması sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde park halinde bulunan 46 S 0133 plakalı minibüs kimliği belirsiz kişilerce çalındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, minibüsün bulunması için çalışma başlattı.


Takip sonucu seyir halinde olduğu tespit edilen minibüs, "dur" ikazına rağmen yoluna devam etti. Minibüs Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada minibüste sıkışan şüpheliler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza sonrası M.H. (17), F.A. (15), S.U. (11) ve E.D. (14) emniyete götürüldü.

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