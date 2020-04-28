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Cami imamı ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Kahramanmaraş’ta cami imamı İbrahim Sarıkaya, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kahramanmaraş'ta cami imamı İbrahim Sarıkaya, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.


Dulkadiroğlu ilçesindeki Akşemsettin Camii imamı İbrahim Sarıkaya, bu süreçte işsiz kalmış, kimsesiz, yetim ve zor durumda olan ailelere devletin, milletin selameti için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "10 yıldır toplam 600-700 ailemize hayırseverlerin destekleriyle ulaştık ve ulaşmaya da devam ediyoruz. Rabbimin rızasını kazanmak için elimizden geldiğince dul, yetim ve kimsesiz ailelerimizin ihtiyaçlarını hayırsever cemaatimizin desteği ile karşılamaya çalışıyoruz. Kış aylarında odun kömürü bitenlere, evinde erzağı kalmayanlara, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçlerde ise ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

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