İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Camiden dönen yaşlı adama otomobil çarpıp kaçtı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde cami çıkışında yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde cami çıkışında yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı adam yaralandı.



Kaza, Elbistan ilçesi Pınarbaşı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 72 yaşındaki Mehmet Kılıç, yatsı namazını kıldığı camiden çıkıp evine doğru yürümeye başladı. Evinin önüne geldiğinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kılıç, çarpmanın etkisiyle yola düşüp kanlar içerisinde kalırken, sürücü ise durup yardım etmek yerine olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı ile gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda markası ve modeli belirlenen otomobili ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.