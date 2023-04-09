Can kaybı yaşanmayan mahalledeki seralarda üretim sürüyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki büyük depremde can kaybının yaşanmadığı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, seralarda sebze üretimi için mesaisini sürdürüyor.

7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki iki büyük depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binaların enkazlarında kalan birçok vatandaş hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. İlçede köy statüsünden mahalleye dönüştürülen Kadıoğluçiftliği'nde ise zemin sağlamlığı sebebiyle depremlerde can kaybı yaşanmadı. Depremden bir hafta sonra tarlalarına ve seralarına dönen çiftçiler, sebze üretmek için mesaisine yeniden mesaisine başladı.

Kadıoğluçiftliği Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Tosun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden bir hafta sonra hayatın yeniden normale döndüğünü belirterek, mahallede can kaybının yaşanmadığını söyledi.

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin Cennetpınarı köyünün mahalleye bir kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Tosun, "Bizim fidelerimiz gelecekti ama maalesef deprem bizi bir hafta etkiledi. Bir hafta sonra hayat normale döndü. Depremin merkez üssü hemen bir kilometre yanı başımızda. Deprem üstü bura olunca ister istemez etkilendik" dedi.

Mahallenin zeminin sağlam olmasından dolayı can kaybı yaşanmadığını anlatan Tosun, "Zemin sağlam olunca can kaybımız yok hamdolsun. İki tane ev yıkılmıştı, 4 kişi kalmıştı. Onları da kısa bir zaman içerisinde çıkarttık. Gecenin 4'ünde ben direkt nerede göçük, yıkık alan varsa hepsini tek tek dolandım" diye konuştu.

Tosun, "Çalışarak depremin stresini atıyoruz. 13 tane mahalleden buraya işçi gelip gidiyor. Bunlar da aynı şekilde geçimini buradan sağlıyorlar. 13 tane mahallenin geçim kaynağı burası. Domates, salatalık ve turşuluk kornişon var" şeklinde konuştu.

Neriman Torusn ise, "Depremden sonra hayat tekrardan başladı. Ölenlere Allah gani gani rahmet eylesin. Kalanlar da mecbur bu hayatı sürdürmek zorunda. Her günümüze şükür olsun, hamdolsun" ifadelerini kullandı.