Can kaybının yaşanmadığı mahallede 'köy evleri' inşa ediliyor: Temeller sağlam zemine atıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depremlerde evleri yıkılan afetzede vatandaşlar için köy evlerinin inşası sürüyor. Kadıoğluçiftliği Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Tosun, kalıcı konutların temellerinin sağlam zemine atıldığını belirterek, depremlerde ise 250 hanelik mahallede can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta afetzede vatandaşlar için "köy evleri"nin inşaat çalışmaları sürüyor. İki büyük depremde de zemin sağlamlığı sebebiyle can kaybının yaşanmadığı Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesinde kalıcı konutların temelleri atılıyor. "Köy evleri"nin bütçesi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca karşılanıyor. İlçe genelinde ise ilk etapta 310 konutun yapılacağı belirtildi.

Kadıoğluçiftliği Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Tosun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 250 hanenin bulunduğu mahallede depremlerde can kaybının yaşanmadığını belirtti.

"Buradaki binada kullanılan demir ile biz daha önce 5 tane 10 tane ev yapmıştık"

Temelleri atılan alanın zemin sağlamlığına dikkat çeken Tosun, "Çok mükemmel bir çalışma var. Rabbim tez günde bizleri konutlarımıza yerleşmeyi nasip eyler. Can kaybımızın olmaması zemin sağlamlığı. Çevre şehircilik, AFAD beraberinde gelip nerede sağlam zemin var nerede sağlam yerlere ev yapılabilir ve maili eğimi düşük olan yerlere bundan sonraki depremde, afette, zarar görmeyecek yerlere güzel güzel konutlarımızın temellerini attılar. Sağlam bir temel atılıyor. Buradaki binada kullanılan demir ile biz daha önce 5 tane 10 tane ev yapmıştık. Bu demire top atsan yıkılmaz" diye konuştu.

"Büyük bir hizmet"

Çiftçilik yapan depremzede Mehmet Kızıl, "Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Afet oldu benim bir ağırım yıkıldı. Evimize de hafif hasar verdiler. Bizden kötü olan çok. Teşekkür ediyorum çok güzel bir şey. Büyük bir hizmet. Ama devleti milleti kötülemeye çalışan çok fırsatçı insanlar var" dedi.

"10 büyüklüğünde deprem olsa dahi dayanıklıdır"

Depremde evinin yıkıldığını ifade eden Mehmet Gülbostan ise, "Çok güzel eğer bunu bu şekilde başarırlarsa. 10 büyüklüğünde deprem olsa dahi dayanıklıdır. Çünkü daha önce buranın temel etüdünü yaptılar. Çok sağlam olduğunu söylediler. Ona göre de burayı köy evi inşası ediyorlar. Biz şuanda da çadırlarda yaşıyoruz. Hayatımızı bu şekilde idame ettiriyoruz" şeklinde konuştu.