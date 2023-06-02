Canlarını hiçe sayıp ağır hasarlı binalardan eşya taşıyorlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası bazı vatandaşların, en fazla can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'ndeki sağlam kalan binalardan eşya taşıması dikkat çekti.

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hem yıkım hem de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yasak olmasına rağmen eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan 23 bloklu Ebrar Sitesi'nde de büyük yıkım yaşanmıştı.20 bloğun yıkıldığı ve 3 bloğunun ayakta kaldığı sitede vatandaşların tüm uyarılara rağmen ağır hasarlı binalara girerek eşya taşıması dikkat çekti.

İsmini vermek istemeyen vatandaşlardan biri, “Eşya taşımak çok riskli bu kadar can gitti burada ama insanlar hala mal derdinde. Binalar ağır hasar almış insanlar hala içinden eşya çıkarmaya çalışıyor. Bir yıkılsa içinde hayatını kaybetse 10 kuruşluk eşyalar için canlarından olacaklar. Görevlilerin gelip müdahale etmesini beklerim” dedi.