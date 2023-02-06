Canlarını hiçe sayıp depremde çöken markete girdiler,

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde bazı kişilerin canlarını hiçe sayarak markete girerek bir şeyler alması kameralara yansıdı. Kahramanmaraş genelinde çöken bir çok ev ise yol boyunca görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde AFAD'ın ilk belirlemelerine göre 300'den fazla bina yıkıldı, 70'den fazla kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla da yaralı hastanelere sevk edildi.

Birçok ilden gelen ekipler AFAD koordinesinde yıkılan binaların olduğu bölge de çalışma yaparken, özellikle şehir çıkışında tek ve iki katlı bir çok müstakil evin çökmüş hali de kameralara yansıdı. Tamamen çöken bir markete giren vatandaşlar ise yürekleri ağza getirdi. İçeri giren bazı kişiler marketlerden poşetlerle bir şeyler alarak çıktı. Canlarını tehlikeye atarak markete girenleri görenler şaşkınlık yaşadı.