Çatının altında kalan kanatlı hayvanlar telef oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kara dayanamayarak çöken çatının altında kalan çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.

Olay, Elbistan'a bağlı Karahüyük Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, mahallede besicilik yapan Bünyamin Beştepe, içinde sadece kanatlı hayvanların bulunduğu ahırına girmek istedi. Kapıyı açtığı sırada büyük bir gürültü duyan Beştepe, duvarla birlikte çöken çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ahırın içinde bulunan çok sayıda kanatlı hayvan ise, tonlarca ağırlıktaki çatı parçalarının altında kalarak telef oldu.

İçeride bulunan hayvanlarını, soğukta korumak için bir süre önce daha küçük olan ahıra taşıdığını belirten Beştepe, “Ahırım kullanılmaz hale geldi. Allah'a şükür ki; hayvanlarımı daha küçük olan ahıra taşımıştım. Onlar içerideyken çökseydi hepsi telef olurdu. Ahır kullanılamaz hale gelmiş durumda. Tavuk, ördek gibi hayvanlar vardı. Onlar da telef oldu” dedi.