Çerkes Sürgünü Anıtı açıldı

Kahramanmaraş'ta Çerkes Sürgünü Anıtı ve Meydanı törenle açıldı.

Göksun Fındık Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen Çerkes Sürgünü Anıt ve Meydanı açılış konuşmasını yapan Kafkas Kültür Derneği İl Başkanı Bekir Sami Yavuz, “Kahramanmaraş, Çerkes vatandaşları dün bağrına bastığı gibi bugün de onların hatıralarını canlı tutup acılarını paylaşıyor. Ağırlıkla Göksun'da ikamet eden Çerkes vatandaşlarımız dünyanın neresine giderse gitsin kendilerine sahip çıkan bu memleketi asla unutmuyor. Anıt projesinin hayata geçirilmesi için desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e ve değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Sürgünün 155. yıldönümü

Törende kardeşlik mesajları veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çarlık Rusya'sının Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne zorlamasının ardından tam 155 yıl geçti. 155 yıl, unutmak için, insan hafızası için uzun bir süre. Her şey unutulur yalanına kendimizi inandırırsak acılarımızın hiçbirini, kayıplarımızın hiçbirini, başımızdan geçenlerin hiçbirini hatırlayamayız. Dolayısıyla 21 Mayıs 1864'ten itibaren sürgüne zorlanan ve 500 bin kişinin, 500 bin insanın ölümüyle sonuçlanan Çerkes halkının sürgün edilmesi, 155 yıl önce olmadı. Bugün oldu! Yarın da olacak ve böyle hatırlanacak! Adaletsizliği, haksızlığı 'eskiden' oldu ve 'üzerinden çok zaman geçti' diyerek sümen altı edemeyiz" dedi.

‘Tarihi bağlara dikkat çekti'

Başkan Güngör konuşmasının devamında anıt projesine ve konumuna dair bilgi aktardı: "Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Mücadelesi'nin en önemli isimlerinden, Arslan Bey de bildiğiniz üzere, tanışıklığımız ve birlikteliğimizin vücut bulmuş halidir. Bu Milli Mücadele kahramanı 1275'te Kafkasya'dan Maraş bölgesine göç eden Toğuzata kabilesinin bir ferdi. Kafkaslardan bu topraklara göç etmiş bir Göksunlu. Anadolu geneline yayılan bu mazlum halkın, en yoğun olarak yerleştikleri yerlerin başında Göksun gelmektedir. Bu nedenle Çerkes Sürgünü Anıtı'nı burada inşa ettik ve ziyarete açıyoruz. Kafkasya'dan Karadeniz'in mavi sularını aşıp Anadolu'ya geçişi simgeleyen anıtı bu bölgeye yaparken; bu güzel manzaralı göl kıyısıyla, Karadeniz'in mavi suları arasında temsili bir bağ olsun istedik” diye konuştu.

Karadeniz'den Akdeniz'e sürgün

Anıtın yapılışı itibariyle Kafkasya'dan Karadeniz'in mavi sularını aşıp Anadolu'ya geçişinin simgelendiğini ifade eden Başkan Güngör, "Ben de bu şehrin bir evladı olarak, Çerkes kardeşlerimizle iç içe büyüdüm. Yine sürgün hikâyelerini dinleyerek büyüdüm. Bugün açılışını yaptığımız ve Anadolu'da örneği bulunmayan sürgün anıtı fikrinin altında da bu birlikteliğimizin, derin muhabbetimizin izlerinin olduğunu söyleyebilirim. Bu vesileyle; 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgününde hayatlarını kaybetmiş tüm Kafkas Halklarını rahmetle yad ediyor, dini, vatanı ve bayrağı uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Çerkes Sürgünü Anıtı ve Meydanı açılışı gerçekleştirildi.