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Ceviz ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Kahramanmaraş’ta çıktığı ceviz ağacından düşerek yaralanan yaşlı adamın yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Kahramanmaraş'ta çıktığı ceviz ağacından düşerek yaralanan yaşlı adamın yardımına sağlık ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Büyük Sır Mahallesi Dağ Obası mezrasında meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan H.T. (73), bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaşlı adamı Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle engebeli araziden yola çıkarttı. Kafa travması geçirdiği öğrenen yaşlı adam, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. H.T.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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