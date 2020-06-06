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Cevizli Bahçe hizmete başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cevizli Bahçe, hizmete başladı.


Dulkadiroğlu İlçesinin doğa güzellikleri arasında bulunan Cevizli Bahçe, yenilenen yüzü ve donanımlarıyla vatandaşın hizmetine girdi.


Vatandaşların açık alanda gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceklerini söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçemize kazandırdığımız doğa harikası bu alanımız hizmet vermeye başlıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi bu alanımızda da gerekli sosyal mesafe ve pandemi tedbirlerini aldık. Vatandaşlarımız açık alanda gönül rahatlığıyla dinlenebilirler ve çaylarını içebilirler. Ben hemşerilerimizi pandemi kurallarına da uyarak bu alana gelmeye davet ediyorum” diye konuştu.

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