Çevreyi rahatsız eden motosikletlere ceza yağdı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücülerine ceza yağdı.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde trafik ekiplerinin de katılımıyla Kara Ziyaret Mahallesi'nde gürültü yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. İlçede görevli polis ekipleri, trafik ekipleri ve bekçi yaya devriye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, meskun mahaldeki sokak girişleri tutuldu. Uygulamada 12 motosiklet sürücüsüne 6 bin 626 TL trafik idari para cezası uygulandı. 4 motosiklet bağlanarak otoparka çekilirken, uygulamada sorgulanan 55 kişiden suç kaydı olan 14'ü incelemeye alındı. Polis ekipleri tarafından motosiklet uygulamasının anlık şok uygulamalar şeklinde devam edeceği, değişik mahallelerde kural ihlali yapıp, gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden şahıslara müdahale edileceği belirtildi.