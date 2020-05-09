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Ceza yiyen vatandaş: “Bir ekmek bana 400 liraya geldi”

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi ile ekmek almak için sokağa çıkan başka bir kişiye 392’şer lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi ile ekmek almak için sokağa çıkan başka bir kişiye 392'şer lira cezai işlem uygulandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan kette polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesinde sokakta gezinen iki kişiye durarak kimlik sorgusu yaptı. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Samet Birkiye ile ekmek almak için dışarı çıkan Mehmet Deşer'e ise 392'şer lira ceza uyguladı.


Ekmek almak için dışarı çıktığını söyleyen Mehmet Deşer, “Evim az ileride ve fırından ekmek alacaktım. Belki elimde ekmek olsa ceza yemezdik. Ne yapalım bir ekmek 400 liraya geldi bana” diye konuştu.

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