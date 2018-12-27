İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevi firarisi, jandarmanın takibi sonucunda yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hakkında 2 ayrı dosyadan toplam 5 yıl hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi, yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 2 ayrı dosyadan toplam 5 yıl hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisi, yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yaptıkları uygulama esnasında; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 2 ayrı dosyadan aranması olan ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen E.A. isimli şahsı, takibe aldı. E.A., jandarmanın titiz takibi sonrasında sokakta yakalandı.


Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen E.A, buradaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan E.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Jandarmanın takibi sonucunda yakalanan E.A.'nın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 2 ayrı dosyadan da aranmasının olduğu öğrenildi. E.A.'nın, her iki dosyadan da 2 yıl 6'şar ay hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.