Cezaevinden kaçan hamile kadın hırsızlıktan yakalandı

Adana'da cezaevinden kaçan ve 21 ayrı suçtan kaydı bulunan 21 yaşındaki kadın, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Onikişubat İlçe Emniyeti'ne bağlı ekipler, Yunus Emre Mahallesi Sancaktar Halil Ağa Caddesi üzerinde 2 kadın şüphelinin evleri gözetlediğini fark etti.

Şüpheli kadınlardan Deste G.'nin (21) yapılan kimlik kontrolünde, 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, Adana'da cezaevinden kaçtığı, 5 yıl hapis cezası aldığı ve 8 ayrı hırsızlık olayından da arandığını belirledi. Şüpheli kadınların üzerinden ise kapıları açmaya yarayan özel plastik aparat ele geçirildi.

Çevre illerde gezerek evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli kadınlar emniyete götürüldü. Şüphelilerden Deste G.'nin ise hastanede sağlık kontörlü sırasında doktorlara, ‘hamileyim' dediği öğrenildi. Deste G. adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gezici hırsızlık şebekelerine yönelik önleyici, caydırıcı ve engelleyici uygulamalarına devam edilirken, bohçacı ve dilenci görünümlü şüpheli kadınların hırsızlık amaçlı eve girememesi için kapıların anahtar ile kilitlenmesinin gerektiğini kaydetti.