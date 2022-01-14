Cezaevinden kaçan hükümlü Kahramanmaraş'ta yakalandı

31 yıl 10 ay hapis cezasını çektiği Osmaniye Cezaevi'nden kaçan hükümlü, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Cezaevi'nden firar eden Ş.C. (53) adlı hükümlünün yakalanması için asayiş infaz ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şahsın Dulkadiroğlu ilçesi Şeyadil Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi. "Dolandırıcılık", "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından toplam 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yine aynı gün Kahramanmaraş Yerel İlamat Masasınca kasten adam yaralama suçundan 17 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K. (33) ise Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan takip sonucu yakalandı.

Her iki hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.