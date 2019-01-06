CHP'li Öztunç: "Söz verilip yapılamayanları biz yapacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Öztunç, büyükşehir belediye başkanı olduğunda Aksu Çayı'nın temizleneceğini, Ceyhan Nehri'nin gözünden yeniden su çıkacağını iddia etti.

CHP il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Millet İttifakı'nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Öztunç, 31 Mart günü belediye başkanı olacağına inandığını söyledi. Belediye seçimlerinde partilere değil adaylara oy verilmesi gerektiğini belirten Öztunç, “Eksiklerim olabilir ama daha fazlasını yapmak için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İttifak görüşmeleri sonucunda benim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmama karar verildi. Bu onurlu ve şerefli bir görevdir" dedi.

Kahramanmaraşspor stadı inşaatını belediye başkanı olduğu gün başlatacağını ve stadı belediye olarak yapacaklarını söyleyen Öztunç, "Aksu Çayı ne olursa olsun temizlenecek. Neye mal olursa olsun. Ceyhan Nehri'nin gözünden su çıkmıyor. O göz tekrar açılacak ve daha da büyütülecek. Belediye seçimlerinde partiye değil adaya oy verilir. Bütün hemşehrilerimden bir aday olarak oy istiyorum. 5 yıl bu görevi bana verin, bambaşka bir kent çıkartayım. Hiç kimsenin sorunu olmadığı bir kent haline getireyim. Bilinsin ki daha önceki seçimlerde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne layık bir şekilde kampanya yapacağız. Biz hiçbir zaman kimseyi kötülemedik ve bir kör dövüşü içerisine girmedik. Centilmence bir yarış olacağına inanıyorum. Bütün siyasi parti seçmenlerinden oy istiyorum. 31 Mart günü belediye başkanı olduğumda Kahramanmaraş'a yepyeni bir anlayış, yepyeni bir hizmetle görev yapacağımı bilmenizi istiyorum'' diye konuştu.