Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahara aldanarak çiçek badem ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu.

Çağlayancerit ilçesine bağlı Küçükcerit Mahallesi'nde ocak ayında çiçek açan badem ağaçları görenleri hayrete düşürdü. Etkili olan kar yağışı sonrası badem ağaçları kar altında kaldı.

Mahalle sakinlerinden Cumaali Çakıl, "Mevsimini şaşıran badem ağaçlarımız çiçek açtı. Soğuk hava ve etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma ve don ağaçlarımızı vurdu. Bu sene badem verimi az olacaktır" dedi.