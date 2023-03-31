Çiftçilere ücretsiz mısır tohumu desteği

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzede çiftçilere, 878 torba mısır tohumu hibe edildi. Tamamı ücretsiz olan danelik, silajlık ve cin mısırı tohumları, çiftçilerin ÇKS kayıtlarına göre dağıtıldı.

Bursa merkezli bir firma, depremden etkilenen bölgelerdeki üreticilere destek olmak adına mısır tohumu hibesinde bulunmak amacıyla Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçti. Elbistan'da üreticilerin 3 çeşit mısır ekimi yaptığı bilgisini alan firma, bölgeye 878 torba tohum gönderdi. Danelik, silajlık ve cin mısırı olarak ayrı ayrı gönderilen ücretsiz olarak gönderilen tohumlar, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesinde üreticilere dağıtıldı. Yüzde 100 hibe olan tohumların, sulu tarım yapan ve ÇKS kayıtlarında mısır olan çiftçilere verildiği kaydedildi.

Mısır tohumlarının, tohum ihtiyacını destekleme noktasında bir nebze de olsa katkı sunacağını ifade eden İlçe Tarım Müdürü İsmail Çitil, “Toplamda 878 torba tohum dağıtıyoruz. Üreticilerimizin ÇKS'ye kayıtlı olması, sulu tarım yapması ve ÇKS'de de mısır bulunması gerekiyor. Bu şartlara uygun olan çiftçilerimize belirli sayıda tohum veriliyor. Çiftçilerimize ücretsiz olarak bu desteği sunan firmamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ücretsiz tohum alan çiftçiler de, emeği geçenlere teşekkür etti.